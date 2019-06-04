Анатолий Букреев возглавил воронежский Центр государственной кадастровой оценки

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-04T13:48:44+03:00

Анатолий Митрофанович уже рассказал о планах работы на ближайшие годы

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Анатолий Букреев возглавил Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области. Новый директор отметил, что в 2019 году на территории региона произведут массовую государственную оценку земель особо охраняемых территорий, земель водного фонда, объектов незавершенного строительства и сооружений, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, в 2020 году запланирована оценка всех объектов капитального строительства (зданий, помещений, машино-мест, единых недвижимых икомплексов).

- Объекты недвижимости будут оцениваться с учетом экономических, экологических и социальных факторов региона, таких как уровень жизни населения, процент миграции, социальный состав жителей, инфляция, наличие источников, загрязняющих природную среду. При этом будет учитываться фактическое, а не планируемое использование строения и участка, как оценивалось ранее. К неблагоустроенным объектам (без газа, отопления, горячего водоснабжения, электричества и канализации) будет применяться понижающая корректировка, - отметил Анатолий Митрофанович.

Напомним, 29 марта Анатолий Букреев покинул правительство Воронежской области по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU