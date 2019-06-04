Воронежец бросился на сделавшего ему замечание пенсионера

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-04T13:24:47+03:00

При этом горожанин еще и разбил ветровое стекло автомобиля

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Ранним утром в Ленинском районе Воронежа сотрудники вневедомственной охраны воронежской Росгвардии услышали во дворе дома крики о помощи. 72-летний мужчина рассказал им, что на него напал незнакомец.

Оказалось, что некий мужчина разбил ветровое стекло в принадлежащем пенсионеру автомобиле. Пожилой владелец машины, конечно, не сдержался и сделал замечание прохожему, но тот лишь разъярился и накинулся на пожилого человека с кулаками. После этого драчун сбежал.

Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего мужчины и тут же принялись его искать. Недалеко от места происшествия экипаж вневедомственной охраны заметил подходящего по описание мужчину и задержал его. Им оказался 33-летний воронежец. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU