Виновников неприятного запаха будут искать вместе с полицией и прокуратурой

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-04T13:11:32+03:00

Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе посещения Левобережных очистных сооружений Воронежа в минувший четверг, 30 мая

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Также глава региона указал собственникам ЛОС на недостатки очистки поступающих стоков.

ИСТОЧНИК ЗАПАХА - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ

В конце прошлой недели на вручении премии Столля губернатор сказал, что в ближайшее время обязательно побывает на очистных сооружениях, чтобы понять, что же там на самом деле происходит и откуда берется неприятный запах на улицах Воронежа.

Поэтому первым делом, как только он вышел из машины, сразу направился к местам, где происходит очистка стоков. Это иловые карты, отстойники и цех механической очистки.

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ИСТОЧНИК KP.RU