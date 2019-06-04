Виновников неприятного запаха будут искать вместе с полицией и прокуратурой
Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе посещения Левобережных очистных сооружений Воронежа в минувший четверг, 30 мая
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Также глава региона указал собственникам ЛОС на недостатки очистки поступающих стоков.
ИСТОЧНИК ЗАПАХА - ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ
В конце прошлой недели на вручении премии Столля губернатор сказал, что в ближайшее время обязательно побывает на очистных сооружениях, чтобы понять, что же там на самом деле происходит и откуда берется неприятный запах на улицах Воронежа.
Поэтому первым делом, как только он вышел из машины, сразу направился к местам, где происходит очистка стоков. Это иловые карты, отстойники и цех механической очистки.
ИСТОЧНИК KP.RU