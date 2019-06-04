2019-06-04T12:41:23+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа спонсировала «лечение» мошенников

Но кто теперь поможет ей самой?
Олег ИВАНОВ
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Мошенники не стесняются обманывать даже пожилых людейМошенники не стесняются обманывать даже пожилых людейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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К 78-летней жительнице Северного микрорайона на улице подошли двое незнакомцев. Мужчины завели с пенсионеркой разговор: они стали жаловаться, что их близкий друг тяжело болен и ему срочно нужны деньги на лечение.

Мужчины попросили пожилую женщину одолжить им деньги. При этом они клятвенно пообещали вскоре вернуть долг. Чувствительная пенсионерка передала мошенникам 130 тысяч рублей.

Вернули ли мужчины долг? Или хотя бы думали ли об этом? Теперь этих актеров предстоит найти полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Помните, что нужно соблюдать бдительность при общении с незнакомцами, тщательно проверять любые их слова. Не поддавайтесь на провокации!

ИСТОЧНИК KP.RU

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