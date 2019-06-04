В центре Воронежа закрыли за антисанитарию очередное кафе

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-04T12:30:54+03:00

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29 мая Ленинский районный суд пришел к выводу, что кафе, расположенное в доме №35 на улице Кольцовская, (ИП Нерсисян В.В.) нужно закрыть на 20 суток. В Роспотребнадзоре 3 июня сообщили, что в организации общественного питания были выявлены нарушения санитарного законодательства.

- Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, ежедневно не проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, на продукции отсутствуют маркировочные ярлыки, - отметили в Управлении.

Кроме того, для мытья стеклянной посуды и столовых приборов не было двухсекционной ванны. Нарушались и правила личной гигиены, обработки инвентаря и уборки помещений, что в свою очередь может явиться причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных заболеваний среди клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU