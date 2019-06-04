2019-06-04T12:30:54+03:00
Общество

В центре Воронежа закрыли за антисанитарию очередное кафе

Сотрудники Роспотребнадзора нашли массу нарушений
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 мая Ленинский районный суд пришел к выводу, что кафе, расположенное в доме №35 на улице Кольцовская, (ИП Нерсисян В.В.) нужно закрыть на 20 суток. В Роспотребнадзоре 3 июня сообщили, что в организации общественного питания были выявлены нарушения санитарного законодательства.

- Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, ежедневно не проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, на продукции отсутствуют маркировочные ярлыки, - отметили в Управлении.

Кроме того, для мытья стеклянной посуды и столовых приборов не было двухсекционной ванны. Нарушались и правила личной гигиены, обработки инвентаря и уборки помещений, что в свою очередь может явиться причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных заболеваний среди клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежец бросился на сделавшего ему замечание пенсионера
Виновников неприятного запаха будут искать вместе с полицией и прокуратурой
Пенсионерка из Воронежа спонсировала «лечение» мошенников
На воронежской набережной столкнулись «Нексия» и «ВАЗ»: трех человек госпитализировали
Воронежцам на бесплатных экскурсиях расскажут о городе-крепости, первых горожанах и о приезде Петра
На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук
Более 20 сотрудников воронежского Госавтонадзора скрывали свои доходы
Под Воронежем перевернулась "Лада ларгус": две несовершеннолетние девочки попали в больницу
Пропавшего подростка нашли в одном из торговых центров Воронежа
Из-за театрального марафона в центре Воронежа ограничат движение и парковку
В Воронежском Камерном театре создали пронзительную "Кабалу святош"
Диабет, гипертония, БАДы и другие враги почек
В Воронеже три вора среди бела дня ограбили спортивный магазин
На суде стало известно, что Руслан Кочетов – больше не директор «Воронежской горэлектросети»
В Воронеже рейсовый автобус стал причиной ДТП с четырьмя машинами