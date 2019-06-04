На воронежской набережной столкнулись «Нексия» и «ВАЗ»: трех человек госпитализировали

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-04T12:02:04+03:00

Так выглядела машина после аварии Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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4 июня примерно в 2.15 в Воронеже у дома по набережной Максима Горького столкнулись два легковых автомобиля «Дэу Нексия» и «ВАЗ-2114».

По предварительным данным, 24-летний воронежец, находившийся за рулем «Дэу Нексии» ехал по Северному мосту со стороны улицы Остужева. Перестраиваясь, молодой водитель врезался в ехавший справа в попутном направлении автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого был 22-летний парень. После этого иномарка врезалась в ограждение.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Дэу Нексия», 19-летняя девушка и двое парней в возрасте 19 и 20 лет с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU