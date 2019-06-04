Воронежцам на бесплатных экскурсиях расскажут о городе-крепости, первых горожанах и о приезде Петра

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-04T11:40:06+03:00

Вы сможете узнать об отцах-основателях города и где же памятник воеводе Сабурову Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Воронежцев и гостей города приглашают на открытые бесплатные «Прогулки с историком». Кандидат исторических наук Владимир Размустов, а также другие знатоки своей малой Родины, в ходе «умной прогулки» поделится захватывающими воспоминаниями, легендами и былями.

Так, 8 июня вы сможете посетить прогулку «Воронежская крепость. Начало». 1 марта 2019 года исполнилось 433 года городу-крепости Воронеж. Но какой же на самом деле возраст Воронежа - более 800 или 400 лет? Когда фактически построили крепость? Указ-то не сохранился. Где она разместилась? Историки спорят до сих пор. По ходу беседы участники экскурсии посетят три потенциальных места ее расположения.

Вы сможете узнать об отцах-основателях города и где же памятник воеводе Сабурову. Кроме того, можно будет узнать неопознанный музейный объект в заповедном Воронеже.

9 июня уже другая экскурсия – «Крепость Воронеж. Первые 100 лет».

- Это прогулка по лабиринтам заповедных улиц, о которых не догадывается большинство воронежцев 21 века. Рассказ о временах от постройки крепости в 1586 году до приезда Петра Первого в 1696-м. Что сегодня мы знаем об «украиной на Поле», крепости Воронеж и первых воронежцах? – анонсирует Владимир Размустов.

Воронежцы смогут пройти по тем местам, где стояли деревянные крепостные стены. Вас ждет невероятная, полная опасностей история первых горожан. Враги крепости - кто они? Первые воронежцы - кто они?

Заключительная экскурсия состоится 12 июня - это «Петровский Воронеж». Приезд Петра Первого в Воронеж резко изменил и жизнь, и облик крепости.

- Государев Шатер, Вторая столица, Немецкая слобода, Царь и святитель Митрофан. Гостей экскурсии ждет подробный рассказ - что, когда, почему и главное где? Воронеж глазами иностранца, - сообщают организаторы.

«Поход-беседа с историком» будет начинаться в 17:00. Место сбора - новый сквер «Нобелевских лауреатов» напротив главного корпуса ВГУ (Университетская площадь, 1). Продолжительность каждой экскурсии - два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU