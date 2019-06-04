2019-06-04T11:35:42+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

31 мая на Нововоронежской АЭС завершился технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН)
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27 молодых учёных за два дня посетили все энергоблоки Нововоронежской АЭС: от остановленных в конце прошлого века энергоблоков № 1 и 2 до инновационного энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС), сданного в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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