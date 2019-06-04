На Нововоронежской АЭС прошёл технический тур молодых ученых Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-04T11:35:42+03:00

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27 молодых учёных за два дня посетили все энергоблоки Нововоронежской АЭС: от остановленных в конце прошлого века энергоблоков № 1 и 2 до инновационного энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС), сданного в эксплуатацию 27 февраля 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU