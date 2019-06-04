2019-06-04T10:35:22+03:00
Происшествия

Более 20 сотрудников воронежского Госавтонадзора скрывали свои доходы

Нарушения вскрыли прокуроры
Ярослав ИВАНОВ
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Целый штат чиновников в Воронежской области уличили в сокрытии доходов. Прокурорские сотрудники проверили Юго-Восточное управление государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. И обнаружили там массовые нарушения по профилактике коррупции: сразу 21 госслужащий, в том числе начальники отделов и их заместители, представляли недостоверные сведения о своих доходах и банковских счетах.

Начальника окружного управления Госавтонадзора потребовали устранить нарушения, сотрудников наказали, сообщили в прокуратуре Воронежской области. Дисциплинарное взыскание за коррупционные правонарушения действует не менее 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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