Диабет, гипертония, БАДы и другие враги почек

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-04T08:14:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Заботиться о состоянии почек нужно еще до того, как они начали болеть. Увы, эти щиты нашего организма, неутомимые фильтры, которые поддерживают его нормальную работу, так легко повредить! Что делать тем, кто столкнулся с заболеваниями почек? Как поддерживать их нормальную работу? Какие современные диагностические услуги доступны в Воронеже? На эти и другие вопросы ответила Елена Коваль, нефролог Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра ссылка , врач высшей категории.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU