Диабет, гипертония, БАДы и другие враги почек
Нефролог Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра рассказала, как сохранить здоровье важной системы
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Заботиться о состоянии почек нужно еще до того, как они начали болеть. Увы, эти щиты нашего организма, неутомимые фильтры, которые поддерживают его нормальную работу, так легко повредить! Что делать тем, кто столкнулся с заболеваниями почек? Как поддерживать их нормальную работу? Какие современные диагностические услуги доступны в Воронеже? На эти и другие вопросы ответила Елена Коваль, нефролог Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра ссылка , врач высшей категории.
ИСТОЧНИК KP.RU