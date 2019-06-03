2019-06-03T20:58:02+03:00
Происшествия

В Воронеже три вора среди бела дня ограбили спортивный магазин

Пока продавец гнался за одним, двое других «увели» еще по велосипеду
Юрий КОЗЛОВ
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Наглая кража случилась 31 мая в магазине спорттоваров на Ленинском проспекте. Около 17 часов на открытую торговую площадку зашел мужчина. Он попросил показать велосипед, потом захотел опробовать его. Но вместо небольшого круга по площадке дал деру. Работник магазина, бросился за ним, а в это время еще двое мужчин забрали по велосипеду и тоже нажали на педали. Обворованный продавец вызвал полицию.

Стражи порядка вскоре задержали по подозрению в преступлении в микрорайоне Боровое трех 31-летних местных жителей. Их выдали камеры видеонаблюдения и показания очевидцев ограбления. У мужчин отобрали два похищенных велосипеда, третий воры успели сдать в ломбард, а деньги за него – прокутить.

Суд Железнодорожного района постановил, что до суда по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» угонщики весьма дорогих «великов» (их общая стоимость - 49 тысяч рублей) будут находиться под подпиской о невыезде. Каждому из них грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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