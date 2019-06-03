В Воронеже рейсовый автобус стал причиной ДТП с четырьмя машинами

СЕГОДНЯ 19:47 2019-06-03T19:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 июня, в 14.30 у дома № 2 на улице Ленинградской 51-летний житель Липецкой области, водитель рейсового микроавтобуса «Ивеко», ехавшего из Воронежа в Добринку, не рассчитал дистанцию и врезался в «Хендай-Солярис». 57-летний воронежец, управлявший иномаркой, не смог предотвратить столкновение с «Дэу-Матиз», которым рулила 20-летняя девушка из столицы Черноземья. «Дэу» в свою очередь догнала «Киа-Рио», где водителем был 32-летний воронежец.

Машины получили повреждения, а вот люди, к счастью, нет. На месте ДТП полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.

К счастью, в аварии никто не пострадал.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU