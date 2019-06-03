2019-06-03T18:42:44+03:00
Общество

Женщина, падавшая в воронежском лифте: «Держалась за поручни, чтобы ноги в уши не воткнулись»

У Валентины Константиновны после ЧП поднялось давление [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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В доме № 131 с лифтами творится неладное.В доме № 131 с лифтами творится неладное.Фото: читателя.
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62-летняя женщина, ехавшая на 16 этаж в доме № 131 на улице 9 Января в то время, как лифт стал падать, поделилась с «КП» своими переживаниями.

- Сама я живу в пятом подъезде, но пришла в первый – к дочке, чтобы забрать внучку и отвести ее на репетицию хора, - рассказала Валентина Константиновна. - В лифт зашла вслед за мужчиной лет 45. Мне нужно было ехать на 16 этаж, куда ему – не помню. Когда лифт был в районе десятого этажа, он начал падать. Я стояла ближе к кнопкам, нажала 9-й, 7-й – не сработало. Тогда схватилась за поручни, чтобы спасти ноги, чтоб они в уши не воткнулись. Но на первом этаже лифт остановился, двери два раза открылись-закрылись. Только после этого нам удалось выскочить. Мы оба сильно испугались, мужчина сказал, что повышенное давление ему обеспечено. У меня схожие проблемы. От переживаний давление подскочило, пришла к дочке, полежала, отвела внучку. Да, еще позвонила дежурной по лифтам. Та с пятого-шестого гудка взяла. Сказала ей, чтобы привели лифт в порядок, а иначе может случиться трагедия.

- А с лифтами в первом подъезде часто возникают проблемы?

- Да. Помню, дочка приходит: «Есть у вас что покушать?». Лифт застрял, а на 16 этаж попробуй зайди пешком. Да вот недавно женщина звонила. Сказала, что грузовой лифт застревает.

Кстати, «Комсомолке» прислали видео того, как ведет себя теперь уже грузовой лифт в этом злосчастном подъезде. Надо сказать, поражаешься спокойствию женщин, едущих в нем.

Между тем в управляющей компании «ВУК», в которой должны следить за состоянием лифта, от разговоров отмахиваются. Дескать, все это ЧП не стоит выеденного яйца, их уже проверяли соответствующие органы и никаких нарушений не нашли. Если проверка, действительно, наверное, ее не надо спешить заканчивать, учитывая, что в любой момент в первом подъезде может случиться трагедия.

Поведение грузового лифта в первом подьезде дома № 131 по улице 9 Января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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