В Воронеже магазин «Красное и Белое» закрыли еще на 30 дней

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-03T17:24:15+03:00

Санитарные врачи приняли это решение, потому что нарушения так и не устранили

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Специалисты Роспотребнадзора снова пришли с проверкой в магазин «Красное и Белое», расположенный на улице Баррикадной, 28 Левобережного района. Санитарные врачи выяснили, что нарушения санитарного законодательства до сих пор не устранены.

А их немало. Товары в магазин загружают со стороны фасада жилого дома, прямо под окнами квартир, не везде есть вентиляция на складах, на одном из них трубы сделаны не герметично, что создает условия для размножения насекомых.

В итоге 29 мая Левобережный районный суд продлил закрытие магазина на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU