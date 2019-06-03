Губернатор Воронежской области заявил о снижении ипотечных кредитов

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-03T17:07:57+03:00

По мнению Александра Гусева, произойдет это со второго полугодия 2019 г.

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В правительстве области обсуждали масштабные планы строительства. В частности, его финансирование. Руководитель департамента строительной политики Олег Гречишников сообщил, что в 2020 году региональный бюджет рассчитывает на получение из федерального 2,2 млрд рублей на строительство социальных объектов. Деньги пойдут на возведение поликлиники и станции скорой на Московском проспекте, детсада на улице Артамонова, школ в Борисоглебске и Новой Усмани и стационара в Бутурлиновской районной больнице.

Гречишников коснулся и краткосрочных планов. По его данным, в 2019 году на обеспечение жильем молодых семей потратят 409 миллионов рублей. Жилищные условия смогут улучшить 659 семей, правда, пока в новые квартиры переехали лишь 39.

–Я думаю, что, начиная со второго полугодия, ставка по ипотечным кредитам будет снижаться, - в свою очередь дал прогноз губернатор Александр Гусев. - Мы должны предпринимать усилия, чтобы повысить возможность получения ипотечных кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU