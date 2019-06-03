В Воронеже изменилось расписание работы сухого фонтана на Советской площади

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-03T17:05:14+03:00

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Расписание работы сухого фонтана на Советской площади изменилось. Как сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии, со вторника по воскресенье фонтан будет работать с 10.30 до 22.00. Если же вы хотите увидеть музыкальное шоу, то тогда вам нужно приходить к 18.30. Технические перерывы: с 13.00 до 15.00, а также с 15.30 до 17.30. Понедельник – выходной день.

Напомним, 1 октября сухие фонтаны на Советской площади, ставшие столь популярными у воронежцев этим летом, окончательно высохли. Их отключили и начали консервацию на зимнее время. Сезон фонтанов в этом году в Воронеже традиционно открыли 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU