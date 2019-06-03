Виталий Шабалатов возглавит воронежскую делегацию на ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-03T16:34:38+03:00

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Воронежскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме 2019, который состоится с 6 по 8 июня, возглавит замгубернатора, первый заместитель председателя правительства региона Виталий Шабалатов. Кроме того, как мы уже сообщали ПМЭФ должны посетить руководитель департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков, и.о. главы департамента экономического развития Игорь Кумицкий, а также Данил Кустов, директор «Агентства по инвестициям и стратегическим проектам».

Главная тема мероприятия в этом году: «Формируя повестку устойчивого развития». В этом году программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

Отметим, что в этом году Петербургский международный экономический форум в очередной раз порадует участников и гостей новинками. Проекты Территория инноваций и Лаборатория «Инносоциум» в этом году объединены в единое Пространство доверия Фонда Росконгресс, программа которого включит в себя мероприятия инновационной и социальной повестки. Перед Лабораторией «Инносоциум» стоит задача интеграции социальной повестки в крупнейшие деловые форумы.

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума будет функционировать Пространство «Здоровое общество». Это профильная площадка для обсуждения ключевых вопросов по повышению качества и увеличению продолжительности жизни населения.

Помимо уникальной деловой программы участники смогут принять участие в Фестивале культуры ПМЭФ, который привлечет в Санкт-Петербург ценителей искусства со всего мира. Ведущие театры, музеи, выставочные пространства готовят специальные программы, в город приезжают артисты международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU