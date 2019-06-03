В Воронеже будут судить бывшего главврача детского санатория за фиктивный отдых 200 детей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-03T14:51:34+03:00

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело бывшего главного врача санатория для детей. Его обвиняют по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (до четырех лет лишения свободы).

По данным следствия, с января 2017-го по март 2018 года тогда еще главврач детского санатория, узнав, что его оздоровительное учреждение не заполняется, и государственное задание на этот счет может быть не выполнено, решил выйти из положения с помощью липовых бумаг. Он дал подчиненным распоряжения внести в медицинские документы, в том числе в истории болезни детей, ложные сведения об их отдыхе в санатории.

В итоге по бумагам в санатории отдохнули на 200 детей больше, чем на самом деле. К тому же по этим документам главврач получил 5,6 миллиона рублей, которые он, по данным следователей, потратил неэффективно.

- На предварительном следствии бывший главный врач вину не признал, однако доказательств ее собрали достаточно для направления дела в суд. Наш сотрудник просмотрел более 2 тысяч медицинских карт, опросил 300 детей и их родителей, сотрудников санатория и регионального департамента здравоохранения. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.

ИСТОЧНИК KP.RU