2019-06-03T13:59:00+03:00
Общество

В Воронеже пропал 16-летний подросток

Его ищут с 1 июня
Яков СТРОГОВ
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Подростка нет дома два дня.Подростка нет дома два дня.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» по запросу полиции разместили информацию о пропаже 16-летнего Александра Гончарова. 1 июня подросток ушел из дома № 55/3 на улице Независимости, что располагается на окраине Коминтерновского района, и домой не вернулся. Дозвониться до него также невозможно.

Приметы Александра Гончарова: рост 173 сантиметра, худощавый. Когда уходил из дома, на нем были темно-синие кеды с коричневой отделкой и белой подошвой. Парень взял с собой черный рюкзак.

Все, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Александр Гончаров, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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