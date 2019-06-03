В Воронеже таксист выбросил нетрезвую пассажирку из машины

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-03T14:13:14+03:00

Перед этим он сорвал с нее украшения и отнял телефон

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41-летняя жительница Воронежа поспешила в полицию нападения таксиста. Женщина рассказала полицейским, что отдыхала в кафе в Железнодорожном районе. Перед закрытием заведения вышла на улицу, увидела машину с "шашечками" и попросила водителя подвезти.

В конечной точке маршрута мужчина вдруг ударил ее, сорвал ювелирные украшения, отнял мобильник и буквально выбросил из машины. По данным ГУ МВД по Воронежской области, общий ущерб составил больше чем 90 тысяч рублей.

Сыщики изучили записи камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и в итоге нашли 49-летнего подозреваемого (кстати, ранее судимого за похожие преступления). Мужчину задержали и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Агрессор рассказал, что увидел на женщине большое количество ювелирных украшений. Мужчина понял, что она сильно пьяна, и решил, что сопротивляться не будет. За разбой ему грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU