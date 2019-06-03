В Воронеже передали в суд уголовное дело доцента ВГМУ, которого обвиняют в 30 взятках

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-03T14:33:19+03:00

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Дошло до суда уголовное дело 37-летнего доцента кафедры фармакологии Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ), являвшегося также секретарем экзаменационной комиссии вуза.

По данным следствия, в январе 2019 года ученый потребовал от старосты группы заочников шестого курса взятки за положительные оценки на экзамене. При этом огласил таксу – по 15 тысяч с человека. Студентов было 30. Доцент получил от старосты 450 тысяч, тут-то его и задержали сотрудники УФСБ и полиции.

- На предварительном следствии мужчина свою вину не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств. Изъяты, осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки, допрошены 40 свидетелей, - рассказал исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Евгений Агапов.

В итоге в понедельник, 3 июня, дело направили в Центральный районный суд. По ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU