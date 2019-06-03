Воронежцев к концу рабочей недели ожидает жара и гроза

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-03T13:02:17+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящую рабочую неделю:

- Ее будет определять антициклон, который придет с северо-восточным ветром. Жара немного спадет, но ненадолго. Уже с четверга снова будет +27, местами по области столбик термометра будет переваливать за 30 градусов. Похоже, лето пришло окончательно, пока ничего не предвещает сильного похолодания и непогоды.

Во вторник, 4 июня, ночью синоптики прогнозируют смену ветра с северного на северо-восточный и +14 градусов при пасмурной погоде. Днем солнце будет периодически скрываться за облаками, потеплеет до +25.

В ночь на среду, 5 июня, вместе с восточным ветром придет довольно резкое похолодание - +11 градусов, будет облачно. Днем будет примерно такая же погода, что и сутки назад.

Ночью в четверг, 6 июня, при облачной погоде метеорологи обещают +12 градусов. Днем солнце иногда будет скрываться за тучи. Потеплеет до +27 градусов.

В пятницу, 7 июня, ночью будет гораздо теплее, чем сутки назад - +15 градусов, сохранится облачная погода. Днем на солнце будут набегать тучи, но на этот раз ближе к вечеру они могут принести с собой дождь и грозу. Впрочем, ненастье достаточно быстро пройдет.

ИСТОЧНИК KP.RU