2019-06-03T12:47:10+03:00
Общество

Во время подводного субботника в воронежском озере нашли четыре тележки из супермаркетов

Подняли больше кубометра мусора
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото мэрии.Фото мэрии.
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В субботу, 1 июня, в Воронеже водолазы совершили необычное погружение в честь Всемирного дня океана. Ныряли, конечно, не в океан, а в муниципальный водоем - озеро в сквере "Чайка" на Новосибирской. Водолазы доставали оттуда мусор.

Организаторами подводного субботника стали областной клуб "200 bar", городское управление экологии, МБУ "Зеленхоз" и ООО "Воронежподводречстрой". Со дна озера извлекли более кубометра мусора. Кроме традиционных бутылок и оберток всех мастей подняли четыре тележки для покупок в супермаркетах.

Очистка прошла и вдоль набережной Адмиралтейской площади. Но там обошлось без столь неожиданных находок.

Фото мэрии.

Фото мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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