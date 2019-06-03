Во время подводного субботника в воронежском озере нашли четыре тележки из супермаркетов
В субботу, 1 июня, в Воронеже водолазы совершили необычное погружение в честь Всемирного дня океана. Ныряли, конечно, не в океан, а в муниципальный водоем - озеро в сквере "Чайка" на Новосибирской. Водолазы доставали оттуда мусор.
Организаторами подводного субботника стали областной клуб "200 bar", городское управление экологии, МБУ "Зеленхоз" и ООО "Воронежподводречстрой". Со дна озера извлекли более кубометра мусора. Кроме традиционных бутылок и оберток всех мастей подняли четыре тележки для покупок в супермаркетах.
Очистка прошла и вдоль набережной Адмиралтейской площади. Но там обошлось без столь неожиданных находок.
Фото мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU