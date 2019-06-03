2019-06-03T12:02:11+03:00
Происшествия

Будни участкового: дама из Воронежской области встретила полицейского ударом электрошокера

Тот всего-то потребовал сделать музыку потише
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Все началось с рядовой - к сожалению! - ситуации. Жильцы многоэтажки, расположенной в Семилуках, пожаловались в полицию на соседей. Те слушали громкую музыку среди ночи. Участковый поднялся к двери квартиры и постучал. Открыла 35-летняя женщина. Сотрудник полиции представился и объяснил, зачем пришел. И тут началось что-то невообразимое.

Нетрезвая хозяйка сначала оскорбила полицейского, потом ударила ногой в живот, а потом схватила электрошокер и прислонила к телу участкового.

В итоге даму все-таки задержали. Как сообщают в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, она частично признала вину. Уголовное дело завели сразу по двум статьям: "публичное оскорбление представителя власти" и "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже драка на кухне закончилась смертью
Воронежцу разбили голову кирпичом из-за выпитого алкоголя
Для воронежских инвалидов закупили 1800 колясок
Попало на видео, как в Воронежской области таксист "приплыл" в КамАЗ
В кругу художников: Русский музей привез в Воронеж живопись и графику
Невыносимо прекрасные создания: Платоновфест показывает воронежцам скульптуры известного мордовского художника
Тут вам не Майами: в Воронеже к лету подорожали кабриолеты
Воронежские спасатели предупредили об опасном пухе
Автомобилист сшиб воронежскую велосипедистку ударом двери
Романтичный угонщик из Воронежской области решил встретить закат на берегу реки
Воронежская пенсионерка смогла обвести мошенников вокруг пальца
В Воронеже "Митсубиши-Лансер" ночью сбил 30-летнего пешехода
На воронежской трассе фура смяла "Ладу" с молодой компанией: четверо пострадали
Неизвестные отравили 70 деревьев в Северном лесу Воронежа
Жилой комплекс "Кладбищенский". В Воронеже раскапывают старинные захоронения ради постройки дома
В акваториях Воронежской области разрешили движение катеров
На дороге в село Нелжа Воронежской области столкнулись "Ниссан" и "Рено": есть погибший
Полеты на лонжах: воронежцам показали вертикальные танцы
В каких районах Воронежа и области больше всего должников
В центре Воронежа размножили Платонова
Воздушное шоу и салют: в Воронеже стартовал IX Платоновский фестиваль
На главной площади Воронежа сфотографировали сборщиков металлолома