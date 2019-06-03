Будни участкового: дама из Воронежской области встретила полицейского ударом электрошокера

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-03T12:02:11+03:00

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Все началось с рядовой - к сожалению! - ситуации. Жильцы многоэтажки, расположенной в Семилуках, пожаловались в полицию на соседей. Те слушали громкую музыку среди ночи. Участковый поднялся к двери квартиры и постучал. Открыла 35-летняя женщина. Сотрудник полиции представился и объяснил, зачем пришел. И тут началось что-то невообразимое.

Нетрезвая хозяйка сначала оскорбила полицейского, потом ударила ногой в живот, а потом схватила электрошокер и прислонила к телу участкового.

В итоге даму все-таки задержали. Как сообщают в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, она частично признала вину. Уголовное дело завели сразу по двум статьям: "публичное оскорбление представителя власти" и "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

ИСТОЧНИК KP.RU