2019-06-03T10:49:40+03:00
Происшествия

Воронежцу разбили голову кирпичом из-за выпитого алкоголя

Потерпевшего срочно прооперировали, а его обидчика задержали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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37-летний воронежец попал в больницу с травмой головы. Мужчина поступил в приемное отделение около пяти часов утра 1 июня. Его забрали от дома, расположенного на улице Латненская, и срочно прооперировали.

Правоохранители выяснили, какие события предшествовали травме. В ночь на субботу потерпевший вместе с 58-летним приятелем из Семилук выпивали. В какой-то момент алкоголь закончился. Старший из товарищей дал денег младшему и отправил в ближайший магазин за новой партией спиртного. Однако продолжения веселья не последовало. 37-летний мужчина не донес бутылку компаньону, а выпил алкоголь по дороге и вернулся с пустыми руками. Из-за этого 58-летний мужчина разозлился и несколько раз ударил знакомого кирпичом по голове.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 58-летнего жителя Семилук задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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