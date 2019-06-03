2019-06-03T09:42:06+03:00
Общество

Для воронежских инвалидов закупили 1800 колясок

На эти цели ушло более 30 миллионов рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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1800 комнатных и прогулочных кресел-колясок различных модификаций закуплено для инвалидов Воронежской области. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. На закупку ушло более 30 миллионов рублей.

- Закупленные по государственному контракту кресла-коляски с ручным приводом предназначены для передвижения как с посторонней помощью, так и самостоятельно. Складывание и раскладывание возможно без применения инструмента. Возможна индивидуальная регулировка коляски в 42 позициях, - поясняют в Фонде соцстраха.

Инвалиды смогут получить коляски после подачи документов либо в организованном пункте выдачи (Воронеж, Московский проспект, д. 42), либо, по договоренности, по месту жительства в пределах Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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