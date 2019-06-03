2019-06-03T08:35:38+03:00
Происшествия

Попало на видео, как в Воронежской области таксист "приплыл" в КамАЗ

Резкий маневр на мокрой дороге закончился ДТП
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр с видео "Аварии ДТП Воронежа".Кадр с видео "Аварии ДТП Воронежа".
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В соцсетях обсуждают видеозапись ДТП из Борисоглебска. Там столкнулись такси "Лада-Гранта" и самосвал КамАЗ. По предварительным данным, водители травм не получили.

Судя по записи, таксист хочет пересечь встречную полосу. Водитель мешкает: видимо, размышляет, успеет ли проскочить перед КамАЗом. В итоге принимает неверное решение. Резкий маневр на скользкой дороге заканчивается серьезными повреждениями для "Гранты".

В комментариях одни становятся на сторону таксиста, утверждая, что виной всему - лужи и так называемое аквапланирование - ситуация, когда машина становится неуправляемой на мокром асфальте. Другие утверждают, что он в любом случае мог повести себя не так: или просто остаться на месте, или выжать газ на полную, чтобы проскочить, или хотя бы попытаться сгладить столкновение, уведя колеса влево.

ДТП с такси и КамАЗом в Борисоглебске, Воронежская область..Источник: автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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