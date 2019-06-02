2019-06-02T16:48:17+03:00
Происшествия

Романтичный угонщик из Воронежской области решил встретить закат на берегу реки

Тут его и задержали полицейские
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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25-летняя девушка из села Лосево Павловского района лишилась машины среди бела дня. Она припарковала "шестерку" у своего дома, оставив ключи в замке зажигания. Спустя несколько часов машину не обнаружила.

Уже через час после сообщения об угоне полицейские отыскали машину. "Шестерка" стояла у реки Осередь в поселке Заосередные Сады. Рядом с ней находился подозреваемый. 35-летнего ранее судимого мужчину задержали.

Полицейские услышали его версию событий. Выпил, решил прогуляться, увидел машину и заметил ключи в замке... Первым делом направился в Павловск, проехался по городу, а уже потом двинулся к реке, чтобы отдохнуть и полюбоваться закатом.

За угон мужчине грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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