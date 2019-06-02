2019-06-02T15:35:43+03:00
Происшествия

Воронежская пенсионерка смогла обвести мошенников вокруг пальца

Она сначала перевела им деньги, а потом отменила операцию
Станислав ШЕВЧЕНКО
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71-летняя жительница Острогожска уже перевела деньги мошенникам, но потом одумалась и отменила операцию. О нетипичном случае рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Месяц назад ей поступил звонок от человека, который представился сотрудником прокуратуры Москвы. Мужчина знал, что пенсионерка ранее покупала БАДы, которые ей не помогли. Он сказал, что продавцов задержали, и теперь женщине положена материальная и моральная компенсация в размере 450 тысяч рублей. Чтобы уточнить детали, женщине нужно было позвонить некоей "сотруднице Центробанка".

Дама, которая взяла трубку, рассказала, что за перевод на столь крупную сумму нужно перечислить 18 тысяч рублей на определенный счет. Пенсионерка эту инструкцию выполнила. Однако вскоре, посоветовавшись с мужем, вернулась в банк и отменила операцию. Это и позволило сохранить деньги.

- Если вам позвонили или прислали смс-сообщение из банка или государственного органа с неизвестного номера, не торопитесь действовать по инструкциям звонящего, не переводите денежные средства и не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись, - говорят в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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