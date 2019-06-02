В акваториях Воронежской области разрешили движение катеров

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-02T10:23:52+03:00

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Сегодня, 2 июня, в акваториях Воронежской области разрешили навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Те, у кого есть действительные удостоверения (дипломы, свидетельства) на право управления маломерными судами, могут выходить на воду.

В границах населенных пунктов, пристаней, сооружений для стоянок лодок движение разрешено со скоростью не более 30 км/ч, вблизи пляжей - не более 15 км/ч.

- Водители водного транспорта должны понимать, что гидроциклы, катера и другая мощная техника может представлять опасность для окружающих, и соблюдение правил движения в акваториях ничуть не менее важно, чем на дорогах, - говорят в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU