В каких районах Воронежа и области больше всего должников

СЕГОДНЯ 08:19 2019-06-02T08:20:43+03:00

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В УФССП по Воронежской области составили "алиментную карту" - сообщили, в каких районах проживает наибольшее количество должников.

По числу забывчивых мужчин лидирует Коминтерновский район Воронежа (915), следом идут Железнодорожный (570) и Левобережный (497). С женщинами - иная ситуация. Большинство проживает в Железнодорожном районе города (99 человек), а также в Лискинском и Каменском районах области (по 97).

По сумме взысканной задолженности по алиментам лидируют отдел судебных приставов по Борисоглебскому и Терновскому районам (1,9 миллионов рублей), следом идут Острогожский (1,4 миллионов рублей) и Россошанский (1,3 миллионов рублей) отделы.

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ИСТОЧНИК KP.RU