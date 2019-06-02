2019-06-02T08:20:43+03:00
Общество

В каких районах Воронежа и области больше всего должников

Судебные приставы составили "алиментную карту"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В УФССП по Воронежской области составили "алиментную карту" - сообщили, в каких районах проживает наибольшее количество должников.

По числу забывчивых мужчин лидирует Коминтерновский район Воронежа (915), следом идут Железнодорожный (570) и Левобережный (497). С женщинами - иная ситуация. Большинство проживает в Железнодорожном районе города (99 человек), а также в Лискинском и Каменском районах области (по 97).

По сумме взысканной задолженности по алиментам лидируют отдел судебных приставов по Борисоглебскому и Терновскому районам (1,9 миллионов рублей), следом идут Острогожский (1,4 миллионов рублей) и Россошанский (1,3 миллионов рублей) отделы.

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Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? На что готовы люди, чтобы отодвинуть ограду соседа на четыре сантиметра? На вопросы "Комсомолки" отвечала Оксана Литвинова, заместитель главного судебного пристава Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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