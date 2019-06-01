2019-06-01T19:00:32+03:00
Общество

На главной площади Воронежа сфотографировали сборщиков металлолома

"Жигули" сломались в самом неподходящем месте
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

В Воронеже на фото попал курьезный случай. Снимком поделился один из участников сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Фотограф стал очевидцем того, как на главной площади города застряли «Жигули» с прицепом, доверху груженым металлоломом. У машины поднят капот и несколько мужчин, среди которых и полицейский, суетятся вокруг транспорта. Вероятно, техника отказала в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте.

Интернет-пользователи высказали недоумение, зачем сборщики металлолома сунулись с таким грузом и на таком авто аж к зданию правительства, где постоянно дежурит пост ГИБДД?!

Видимо, без штрафа тут не обойдется…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Санитарные врачи признали воронежские пляжи готовыми к летнему отдыху
Псевдобанкир развел жительницу Воронежа на 110 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело по ДТП с трактором, в котором погибла женщина
Воронежцев предупредили о пекле
В Левобережном районе Воронежа отремонтируют тротуары у школ и детсадов
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
Житель Воронежской области от обиды открыл стрельбу из охотничьего ружья
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
Воронежские полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Рамонском районе
Жительница Воронежа сдавала квартиру под наркопритон
Воронежцев зовут читать Платонова
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка
За сутки на дорогах Воронежской области погибли пять человек
Владимир Нетёсов: «Защита семьи и детства – важный аспект политики государства»
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем защиты детей!
Воронежцы смогут летом научиться рисовать