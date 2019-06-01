На главной площади Воронежа сфотографировали сборщиков металлолома

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-01T19:00:32+03:00

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В Воронеже на фото попал курьезный случай. Снимком поделился один из участников сообщества «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». Фотограф стал очевидцем того, как на главной площади города застряли «Жигули» с прицепом, доверху груженым металлоломом. У машины поднят капот и несколько мужчин, среди которых и полицейский, суетятся вокруг транспорта. Вероятно, техника отказала в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте.

Интернет-пользователи высказали недоумение, зачем сборщики металлолома сунулись с таким грузом и на таком авто аж к зданию правительства, где постоянно дежурит пост ГИБДД?!

Видимо, без штрафа тут не обойдется…

ИСТОЧНИК KP.RU