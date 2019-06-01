Псевдобанкир развел жительницу Воронежа на 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-01T17:27:58+03:00

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37-летняя жительница Воронежа стала очередной жертвой телефонных мошенников. Женщина рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник ошарашил да му сообщением, что с ее карты пытались снять крупную сумму денег. А, чтобы отменить операцию, нужно выполнить его указания… А дальше, все по хорошо отработанной схеме: назвать номер карты и коды, пришедшие по СМС. После этих манипуляций связь с «сотрудником банка» прервалась. Проверив баланс карты, женщина узнала, что с ее счета списались 110 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе полиции. - Сотрудники полиции рекомендуют жителям области быть бдительными и никому не сообщать данные, расположенные на оборотной стороне банковской карты, а также коды подтверждения денежных операций, приходящие в смс-сообщениях на телефон. Помните, сотрудники банка не звонят клиентам с номеров сотовых телефонов!

ИСТОЧНИК KP.RU