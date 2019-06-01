В Левобережном районе Воронежа отремонтируют тротуары у школ и детсадов
В Левобережном районе Воронежа стартовали работы по ремонту и строительству тротуаров. На эти цели планируется потратить более 5,5 миллиона рублей. Этим летом пройдут работы вблизи детских садов и школ, по следующим адресам:
- у школы №68 по улице Ростовской до перекрестка с Новосибирской
- вдоль дома №9 по Иркутской
- вдоль дома №19 по Баррикадной (напротив школы №30)
- улица Иркутская от дома №3 до дома №23
- от ФАП (у. Большая Советская, д. 35В) до школы №96
- от детского сада №126 (ул. Полякова,5) в направлении улицы 206-ой Стрелковой дивизии
- от дома №3 до дома №9 по улице Ржевской
- от дома №50/4 до дома №52 по улице Ростовской вдоль детского сада №31
- вдоль школы №54 по улице Окружной.
Работы завершатся к 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU