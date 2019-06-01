2019-06-01T14:22:08+03:00
Общество

В Левобережном районе Воронежа отремонтируют тротуары у школ и детсадов

На работы выделяют больше 5,5 миллиона рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото мэрии Воронежафото мэрии Воронежа
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В Левобережном районе Воронежа стартовали работы по ремонту и строительству тротуаров. На эти цели планируется потратить более 5,5 миллиона рублей. Этим летом пройдут работы вблизи детских садов и школ, по следующим адресам:

- у школы №68 по улице Ростовской до перекрестка с Новосибирской

- вдоль дома №9 по Иркутской

- вдоль дома №19 по Баррикадной (напротив школы №30)

- улица Иркутская от дома №3 до дома №23

- от ФАП (у. Большая Советская, д. 35В) до школы №96

- от детского сада №126 (ул. Полякова,5) в направлении улицы 206-ой Стрелковой дивизии

- от дома №3 до дома №9 по улице Ржевской

- от дома №50/4 до дома №52 по улице Ростовской вдоль детского сада №31

- вдоль школы №54 по улице Окружной.

Работы завершатся к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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