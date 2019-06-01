В Воронежской области возбудили дело по ДТП с трактором, в котором погибла женщина

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-01T16:00:36+03:00

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30 мая в 23.25 на 22 километре дороги М-4 «Дон» в Бутурлиновском районе у поселка Нижний Кисляй 55-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в движущийся в попутном направлении трактор «Беларусь», за рулем которого находился 39-летний житель Бобровского района.

В результате аварии погибла 55-летняя пассажирка легковой машины. Водитель ВАЗа получил ранения и попал в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Назначены экспертизы, идет опрос свидетелей. Транспортные средства осмотрели на предмет технической исправности.

ИСТОЧНИК KP.RU