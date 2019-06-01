Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-01T13:33:07+03:00

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Легкоатлеты приходят на «Зеленый Марафон» Сбербанка не только потому, что это яркое спортивное событие, вместе с тем это возможность пообщаться с друзьями и найти новых товарищей. А в хорошей компании все делать легче – и бегать, и работать!

- Бежалось хорошо! Я приходил сюда не столько побеждать, сколько увидеться с друзьями, музыку послушать, почувствовать атмосферу семейного праздника. Я мало стартую на подобных мероприятиях, но мне нравится, когда люди веселятся, когда не гонятся за первыми местами, а просто пришли отдохнуть, - делится эмоциями победитель мужского забега, мастер спорта Алексей Попов. – Два года назад я также принимал участие в забеге – и победил. Хотя цель была та же – насладиться бегом. Рад, что здесь такая дружеская атмосфера! Естественно, что людей нужно приучать к спорту! И нужно больше делать таких забегов.

Примерно за 13 минут дистанцию преодолела первая из девушек – мастер спорта Александра Афанасова. Для нее это не первая победа: два года назад она уже становилась первой на «Зеленом Марафоне» Сбербанка в Воронеже.

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- Мероприятие массовое: здесь удается встретиться с теми, с кем в обычное время даже не успеваешь пересекаться. «Зеленый Марафон» Сбербанка - это слет единомышленников. Здорово, что такие мероприятия проводятся и все больше людей удается привлечь. В прошлом году кто-то приходил как зритель, в этом – уже участвует сам. Это популяризация легкой атлетики! Наш вид спорта становится модным. Сегодня модно быть подтянутым, здоровым, активным и жить в движении! Это жизненные принципы, к которым нужно стремиться. Этому нужно учить детей, чтобы они тренировались, развивались, - считает Александра Афанасова.

ИСТОЧНИК KP.RU