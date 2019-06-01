2019-06-01T13:24:36+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области от обиды открыл стрельбу из охотничьего ружья

Хулигана задержали полицейские
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские возбудили уголовное дело по статье "хулиганство"Полицейские возбудили уголовное дело по статье "хулиганство"Фото: из архива «КП»
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Глубокой ночью 31 мая в дом по улице Ленина села Можайской Каширского района постучал 44-летний нетрезвый мужчина с охотничьим ружьем. Он требовал выйти своего 25-летнего приятеля. Но на стук вышла мать хозяина и сообщила, что того нет дома. Но это не остановила визитера. Он принялся ломиться в дверь, стучать в окна и материться. А затем дважды выстрелил в воздух из ружья. Затем дебошир подошел к припаркованной у дома «Ладе-Приоре» и прикладом разбил лобовое стекло автомобиля.

Напуганная женщина вызвала полицию. Хулигана задержали, когда он подходил к своему дому. Тот добровольно сдался стражам порядка и рассказал, что в нем взыграла обида, и он пришёл обсудить ранее возникший с соседом дорожный конфликт. Полицейские проверили документы на оружие. Оказалось, что ружье зарегистрировано по правилам. Однако, наказания, подозреваемому, похоже, не избежать.

- В отношении 44-летнего жителя Каширского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. -Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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