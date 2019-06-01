Воронежские полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Рамонском районе

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-01T12:12:25+03:00

В результате лобового столкновения погиб один человек и пострадали двое

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Начало лета в Воронежской области ознаменовалось несколькими ДТП со смертельным исходов. Ранее «Комсомолка» писала о двух серьезных авариях, произошедших 31 мая и ночью 1 июня. К сожалению, это не единственные жертвы пренебрежения правилами дорожного движения в первые летние выходные.

Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП на 9 км дороги «Рамонь-Сенное» в Рамонском районе, произошедшего в 8 утра 1 июня. Двигаясь в сторону с. Нелжа, 62-летний водитель «Нисан-Экстрейл», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено-Меган» под управлением 57-летнего жителя Воронежской области. От полученных травм водитель «Ниссана» скончался на месте. Его пассажир и водитель второго автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU