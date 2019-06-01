Жительница Воронежа сдавала квартиру под наркопритон
Прибыльный, но незаконный способ заработка нашла 35-летняя жительница Воронежа. После смерти матери ей досталась квартира на улице Волгоградской. Наследница не нашла ничего лучшего, как сдавать помещение наркоманам для изготовления и употребления наркотиков. Плату за аренду брала товаром, так и пристрастилась к употреблению «дури».
Хозяйка притона, по информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, активно помогала гостям в изготовлении наркотических смесей и уборке помещения от следов их употребления.
Сейчас женщину задержали. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», предусматривающей до 4 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU