За сутки на дорогах Воронежской области погибли пять человек

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-01T10:37:06+03:00

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В субботу, 31 мая, на 698 километре дороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе столкнулись три автомобиля. По предварительным данным полиции, ехавшая со стороны Москвы «Киа-Серато» под управлением 58-летнего водителя столкнулась со встречным автомобилем «Рено-Премиум», под управлением 42-летнего водителя. От удара последнего развернуло и отбросило на попутный «Фольксваген», за рулем которого находился 34-летний житель Богучарского района.

От полученных травм на месте ДТП скончался водитель «Киа».

А около двух часов ночи в воскресенье смертельная авария произошла на дороге «Курск - Саратов» в Грибановском районе. 36-летний водитель «Рено-Логан» нарушил дистанцию с идущим впереди «Рено Премиум». В результате столкновения погиб водитель легковушки и его пассажир. На месте аварии работали спасатели.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона погибли пять человек. Полицейские выясняют обстоятельства всех ДТП и устанавливают причины смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU