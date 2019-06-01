Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем защиты детей!

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-01T09:14:34+03:00

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Уважаемые воронежцы! Дорогие ребята!

От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей!

В нынешнем году этот трогательный и жизнерадостный праздник, который стал символом нашего непреходящего долга перед подрастающими поколениями, отмечает свое 70-летие. За эти годы многие поколения детей выросли и стали родителями, осознав для себя главный смысл праздника – мы, взрослые, несем общую ответственность за будущее наших детей.

Создавать условия для всестороннего развития и реализации потенциала юных воронежцев, заботиться об их духовном и физическом здоровье, соблюдать права каждого ребенка и прививать любовь к родному городу – ключевая задача органов местного самоуправления. Ежегодно мы строим объекты социальной сферы, реализуем программы поддержки для одаренных ребят, восстанавливаем муниципальные лагеря и благоустраиваем комфортные для семейного отдыха парки и скверы. Но главное - любовь, заботу и внимание - детям могут подарить лишь родные и близкие. Берегите, защищайте и уважайте своих детей, вдохновляйте их на добрые поступки собственным примером, радуйтесь их успехам и достижениям – они наше счастье, наша достойная смена, будущее нашего государства!

Пусть чаще звучит детский смех, пусть в каждой семье царят счастье и благополучие! С праздником, дорогие друзья!

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ИСТОЧНИК KP.RU