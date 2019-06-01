Воронежцев зовут читать Платонова
Фестиваль искусств принимает заявки на участие в эстафете-чтении
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Платоновского фестиваля до 3 июня принимает заявки на участие в традиционной эстафете-чтении. В этом году литературный марафон пройдет 15 июня. Обычные воронежцы, гости фестиваля, артисты, общественные деятели снова будут читать Платонова на Советской площади во время работы книжной ярмарки.
В год 120-летия писателя во время уличного чтения прозвучит фрагмент из самого известного его произведения - романа «Чевенгур», рукописи которого в этом году исполнилось 90 лет. В читке примут участие около 60 человек. Каждому достанется отрывок продолжительностью около трех минут.
Начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU