Владимир Нетёсов: «Защита семьи и детства – важный аспект политики государства»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-01T10:09:58+03:00

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с группой школьников накануне их поездки в Москву на главный детский праздник

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Российский детский фонд при поддержке регионального парламента организовал для учащихся из Воронежа и области традиционную поездку в Москву.Всего приглашение в столицу России получили 40 ребят. Это дети социально незащищенных категорий – воспитанники детских домов, дети, проживающие в приемных семьях, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей. Ребят ждет насыщенная программа: экскурсия по Красной площади, поход в Большой театр и прогулка на катере по Москва-реке.

31 мая, накануне поездки в столицу председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда, пригласил школьников на экскурсию в недавно открывшийся историко-туристический центр «Музей Петровские корабли».

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ИСТОЧНИК KP.RU