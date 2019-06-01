Владимир Нетёсов: «Защита семьи и детства – важный аспект политики государства»
Российский детский фонд при поддержке регионального парламента организовал для учащихся из Воронежа и области традиционную поездку в Москву.Всего приглашение в столицу России получили 40 ребят. Это дети социально незащищенных категорий – воспитанники детских домов, дети, проживающие в приемных семьях, оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей. Ребят ждет насыщенная программа: экскурсия по Красной площади, поход в Большой театр и прогулка на катере по Москва-реке.
31 мая, накануне поездки в столицу председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда, пригласил школьников на экскурсию в недавно открывшийся историко-туристический центр «Музей Петровские корабли».
ИСТОЧНИК KP.RU