Воронежцы смогут летом научиться рисовать

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-01T09:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июня в Воронеже стартует четвертый сезон бесплатной школы рисования. Она будет работать на базе управы Коминтерновского района, на Московском проспекте, 19а. Поддержку проекту оказывает депутат Воронежской гордумы.

В этом году получить навыки художника смогут 150 учеников, которые будут заниматься в пяти возрастных группах от 5 до 70 лет.

-По уже сложившейся традиции, в летней школе будут работать преподаватели, студенты и выпускники Воронежского государственного института искусств, которые разработали свои экспресс-программы на июнь-август текущего года, - рассказали в управе Коминтерновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU