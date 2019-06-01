Воронежцы смогут летом научиться рисовать
Бесплатная школа будет работать в Коминтерновском районе
фото управы Коминтерновского района
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3 июня в Воронеже стартует четвертый сезон бесплатной школы рисования. Она будет работать на базе управы Коминтерновского района, на Московском проспекте, 19а. Поддержку проекту оказывает депутат Воронежской гордумы.
В этом году получить навыки художника смогут 150 учеников, которые будут заниматься в пяти возрастных группах от 5 до 70 лет.
-По уже сложившейся традиции, в летней школе будут работать преподаватели, студенты и выпускники Воронежского государственного института искусств, которые разработали свои экспресс-программы на июнь-август текущего года, - рассказали в управе Коминтерновского района.
ИСТОЧНИК KP.RU