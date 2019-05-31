2019-05-31T20:07:30+03:00
Происшествия

Несуществующая душевая кабина и рекордные проценты по кредиту: как обманывают воронежцев мошенники

Преступники продолжают изобретать все новые и новые схемы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Мошенники не устают обманывать жителей Воронежской области. В региональном ГУ МВД поделились самыми примечательными историями на эту тему за минувшие сутки.

28-летняя девушка пришла в отдел полиции после того, как стала жертвой мошенничества. На ее страничку в соцсети пришло предложение с рекордно низкой ставкой по кредиту. Та заинтересовалась и поддержала беседу. Представители банка попросили ее сообщить данные своей банковской карты и код, который придет по смс. Та согласилась. В итоге с карты сняли 60 тысяч рублей. Девушка обнаружила пропажу только через несколько дней!

Тем временем 52-летняя женщина из Панинского района перевела 16 тысяч рублей в счет оплаты душевой кабины в интернет-магазине.

- Когда женщина писала заявление, полицейские попросили показать страницу, где она заказывала товар. В первых же запросах поиска пользователи различных форумов предупреждали, что на данном сайте орудуют мошенники, - комментируют в ГУ МВД.

Мошенников ищут. Жителям региона остается одно - быть бдительными и никому не доверять данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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