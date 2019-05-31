2019-05-31T19:59:27+03:00
Звезды

На опен-эйры Платоновфеста воронежцы смогут добраться на бесплатных автобусах

Специальные маршрутки пустят в Белый колодец и в Рамонь
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На опен-эйры девятого Платоновского фестиваля искусств зрители смогут добраться на бесплатных фестивальных автобусах. Специальные маршрутки в дни концертов пустят до Белого колодца и Рамони.

На опен-эйр "Музыка мира в Белом колодце" 8 июня воронежцы смогут сесть на автобусы от библиотеки имени Никитина с 16.00 до 17.30 - автобусы будут отъезжать каждые 15 минут. А с концерта в меловом колодце в город зрители могут выехать с 20.00 до 23.00 - тоже каждые 15 минут, маршрутки доедут до "Никитинки".

На концерт Ары Маликяна в парке Рамонского замка 15 июня воронежцы могут уехать от Никитинской библиотеки в 20.00 и 20.15. А вернуться обратно в город из Рамони - на автобусах в 00.00, они также доедут до "Никитинки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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