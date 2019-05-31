2019-05-31T18:33:03+03:00
Общество

Воронежское метро может построить турецкая компания

Фирме "Ичташ" проект показался привлекательным
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Строительством метро в Воронеже может заняться турецкая компания. Фирма "Ичташ" уже принимает участие в создании технико-экономического обоснования проекта. Об этом в интервью на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) рассказал глава областного Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов Алексей Антилликаторов.

Как сообщил наш собеседник, иностранные инвесторы заинтересованы в проекте, поскольку понимают: метро строится надолго, метро будет стоять, и они смогут вернуть вложенные средства и заработать.

Ожидается, что "Ичташ" может вложить в создание проекта порядка 10 миллиардов рублей. Подчеркнем, что подрядчик определится в результате конкурсной процедуры.

Ранее сообщалось, что разработку обоснования воронежского легкого метро может взять на себя банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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