С.Лукин: Развитие массового спорта и создание необходимой для этого инфраструктуры – в числе приоритетных задач государства
В ходе региональной недели сенатор принял участие в открытии летнего футбольного сезона в микрорайоне Придонской
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В этот день на стадионе царила праздничная атмосфера, на трибунах собрались 1150 болельщиков, пришедших поддержать любимые команды. Чтобы укрепить их позитивный настрой, перед матчем, по традиции, выступили творческие коллективы, порадовав зрителей танцами и песнями.
ИСТОЧНИК KP.RU