2019-05-31T17:31:21+03:00
Происшествия

В Воронеже 9-балльные пробки обеспечила авария на Северном мосту с пятью машинами

Немногим лучше ситуация и на Чернавском
Юрий КОЗЛОВ
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Два моста практически стоят.Два моста практически стоят.Фото: Яндекс.Пробки
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Вечером в пятницу, 31 мая, Воронеж встал в пробках. Особенно сильные они на Северном мосту. Там машины и общественный транспорт практически не движется – средняя скорость на этом участке всего 2 км/час. Причина коллапса – ДТП с пятью машинами

В городском отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что в 15.30 случился классический так называемый «паровозик». На Набережной Горького у дома № 33 а грузовик «Холла», ехавший на левый берег, врезался в двигавшуюся впереди «Ниву». Та столкнулась с грузовой «ГАЗелью», а дальше по цепочке: фургон - с «Рено», а французская иномарка – с «Киа». Все машины ехали друг за другом. Так же и остались стоять до приезда инспекторов ГИБДД. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Немногим лучше трафик на Чернавском мосту. Там без всяких видимых причин на левый берег машины плетутся со скоростью 7 км/час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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