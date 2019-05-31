Водолазы достали мертвого мужчину из Воронежского водохранилища

СЕГОДНЯ 17:25 2019-05-31T17:28:42+03:00

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Сегодня, 31 мая, примерно в 11.30 водолазы городской службы спасения извлекли из воды тело утонувшего мужчины. Погибшему было 33 года. Причины смерти пока неизвестны, проверку будут проводить правоохранители.

Информация о ЧП поступила в Единую диспетчерскую службу еще вчера, 30 мая. Примерно в 13.30 очевидцы сообщили, что мужчина скрылся под водой в районе железнодорожного моста со стороны левого берега, а после этого не вынырнул. На место сразу же прибыли спасатели, сотрудники полиции и медики. Начались поиски, которые продлились почти сутки.

- Главные причины гибели людей на воде - купание в нетрезвом виде, купание в необорудованных местах. Не позволяйте себе пренебрегать правилами безопасности на воде, чтобы не попасть в беду, - говорят в пресс-службе городских спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU